Rząd przyjął nowy rozdział rozwoju Warszawy w latach 2023-2030

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął program wsparcia rozwoju Warszawy na lata 2023-2030. Stolica dostanie spory zastrzyk pieniędzy, który miasto będzie musiało spożytkować na wyznaczone cele.

„Rada Ministrów przyjęła dziś program dla Warszawy na lata 2023-2030. Już dziś zapraszam na konferencję poświęconą szczegółom rządowego wsparcia rozwoju stolicy – najbliższy czwartek o godz. 11.00” – przekazał minister za pośrednictwem mediów społecznościowych minister kultury Piotr Gliński.

W projekcie uchwały można przeczytać, że program ma na celu m.in. zwiększenie możliwości rozwoju miasta i podniesienie jakości życia jego mieszkańców.

Ogłoszenie programu wsparcia dla stolicy, to dobra okazja, by przypomnieć, jak powinno działać państwo według wolnościowców.

Obecnie rząd centralny w Warszawie zabiera pieniądze mieszkańców wszystkich polskich regionów, a później redystrybuuje je według własnego widzimisię.

W modelu wolnościowym wyglądałoby to zupełnie inaczej. Mające dużą autonomie regiony same zbierałyby podatki, którymi finansowałyby potrzeby swoich mieszkańców (oczywiście tylko to minimum, które jest niezbędne) oraz przekazywałyby część pieniędzy centrali, by mogła ona pokryć strategiczne działania państwa (np. utrzymanie wojska).

Byłoby to nie tylko wydajniejsze, ale także logiczniejsze. Wędrówka pieniędzy z regionów do Warszawy, a potem powrót ochłapów z tego, co zabrano, z powrotem do regionów nie ma najmniejszego sensu.