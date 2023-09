Wielkopolska. Wpadł gang porywaczy

REKLAMA

Prokuratura Krajowa i wielkopolska policja rozbiły gang „barberów”, który zajmował się m.in. porwaniami dla okupu. Sprawa rozpoczęła się w 2021 roku, gdy gangsterzy zaatakowali wielkopolskiego biznesmena i uciekli z woma milionami złotych.

W 2021 roku przedsiębiorca z powiatu ostrzeszowskiego został zaatakowany tuż po wyjściu z domu przez ludzi przebranych za funkcjonariuszy policji i posługujących się przedmiotem przypominającym broń.

Napastnicy wywieźli biznesmena do lasu, gdzie torturowali go, by wyjawił im, gdzie schowano pieniądze, które należały do innej osoby.