31 ofiar śmiertelnych cyklonu na południu Brazylii

Liczba ofiar śmiertelnych cyklonu w położonym na południu Brazylii stanie Rio Grande do Sul wzrosła do 31 – podały w środę władze regionu. Cyklon z ulewnymi deszczami spowodował osunięcia ziemi i ogromne powodzie. Rząd federalny zapowiedział pomoc dla władz stanowych.

We wtorek bilans ofiar – jak poinformował gubernator stanu Rio Grande do Sul Eduardo Leite – wynosił 21 osób.

Reuters podaje, że choć ulewne deszcze ustały we wtorek, to jednak ulewy rozpoczną się na nowo w środę i potrwają do niedzieli.