Bezczelny obrońca UPA i Bandery ma nową funkcję. Opublikował zdjęcie z pierwszego dnia w pracy [FOTO]

Po odejściu z ambasady w Niemczech Melnyka przeniesiono do MSZ Ukrainy, gdzie sprawował funkcję urzędniczą. 20 czerwca kontrowersyjny dyplomata został mianowany ambasadorem Ukrainy w Brazylii. Teraz Melnyk obejmuje tę funkcję.

Czy również Brazylijczyków uda się mu w jakiś sposób rozwścieczyć? Jak na razie w posłudze dyplomatycznej Melnyka mało jest dyplomacji, a sporo buty i arogancji.

Ze zdjęć w mediach społecznościowych wynika, że ambasador cieszy się z pierwszego dnia w nowej pracy.

My first working day in Brasília🇧🇷 pic.twitter.com/9o6iNmaUHH

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 5, 2023