Białoruski żołnierz próbował przepiłować przęsło polskiej zapory. Straż Graniczna chce wyjaśnień

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zwrócił się o wyjaśnienia do swojego odpowiednika na Białorusi w sprawie działań białoruskiego żołnierza na granicy z Polską. Uzbrojony i umundurowany mężczyzna próbował przepiłować przęsło polskiej zapory. Na widok patroli uciekł w głąb Białorusi.

Rzeczniczka SG porucznik Anna Michalska poinformowała w środę PAP, że komendant Podlaskiego Oddziału SG we wtorek przesłał pismo do szefa brzeskiego oddziału białoruskiej służby pogranicznej. Komendant zwrócił się do Białorusinów o wyjaśnienia w związku z incydentem, który miał miejsce na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych.

Polskie patrole po godz. 16 w poniedziałek zauważyły tam umundurowanego białoruskiego żołnierza lub funkcjonariusza z bronią długą i w kominiarce, który próbował przepiłować przęsła bariery od strony Białorusi. Wcześniej patrole otrzymały alert dzięki zaporze elektronicznej.