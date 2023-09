Co dalej z zakazem importu ukraińskiego zboża? Propozycja Wojciechowskiego na stole w Brukseli

REKLAMA

Z ustaleń RMF FM wynika, że Komisja Europejska miała zacząć procedowanie propozycji komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Dotyczy ona działań po wygaśnięciu unijnego embarga na ukraińskie zboże, co stanie się już w połowie września.

„Komisja Europejska zaczęła procedować pomysł polskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego” – taką informację miał przekazać dziennikarce RMF FM w Brukseli wysoki rangą unijny dyplomata.



Decyzja ta miała zapaść po wtorkowym spotkaniu przedstawicieli pięciu państw, które wprowadziły embargo na niektóre ukraińskie produkty – Polska, Bułgaria, Węgry, Rumunia i Słowacja ze stroną ukraińską i przedstawicielami KE. Toczyło się ono w ramach tzw. Platformy Koordynacyjnej.

Propozycja Wojciechowskiego ma być zaprezentowana oficjalnie po raz pierwszy podczas środowego kolegium komisarzy. Zawiera ona dwa elementy: wsparcie finansowe transportu ukraińskiego zboża – by „opłacało się” wywozić je do portów, a dalej do Azji lub Afryki – oraz przedłużenia zakazu importu ukraińskich produktów do Polski i czterech innych państw sąsiadujących z Ukrainą. Według informacji RMF FM, „KE zacznie przygotowywać warunki dla tej propozycji”.

Decyzję ws. ewentualnego przedłużenia embarga ostatecznie podejmie jednak szefowa KE Ursula von der Leyen. Strona ukraińska, ustami swoich dyplomatów, utrzymuje, że unijna polityk już obiecała, że nie przedłuży zakazu.

Podnoszą się jednak również głosy, że przed wyborami do Europarlamentu von der Leyen nie może lekceważyć rolników. – KE wykazała większą niż do tej pory otwartość w sprawie propozycji zmniejszenia kosztów ukraińskiego transportu rolnego, czyli dopłat do tranzytu zboża – mówił cytowany przez radio unijny dyplomata po spotkaniu Platformy Koordynacyjnej.