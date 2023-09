Dramatyczna akcja w Turcji. Polacy ratują amerykańskiego speleologa

REKLAMA

Trzech ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) specjalizujących się w ratownictwie jaskiniowym w środę dotarło Turcji, a kolejni trzej dotrą tam wieczorem – w jaskini w górach Taurus na głębokości ok. 1000 m utknął 40-letni amerykański speleolog – przekazał ratownik GOPR Paweł Konieczny.

Ratownicy GOPR z grupy Beskidzkiej, Jurajskiej, Sudeckiej oraz Krynickiej, wśród których jest także ratownik medyczny, dołączają do międzynarodowej akcji. Na miejscu, oprócz ratowników tureckich, są także Bułgarzy i Węgrzy. Do Turcji mają także dotrzeć ratownicy jaskiniowi z Włoch i Słowenii. Akcję zorganizowano na wniosek European Cave Rescue Association oraz Türkiye Magaracilik Federasyonu.

„Są to ratownicy GOPR specjalizujący się w ratownictwie jaskiniowym, w większości instruktorzy ratownictwa. Wiemy, że na głębokości ok. 1000 m w jaskini Morca utknął na wskutek nagłego zachorowania czterdziestoletni speleolog ze Stanów Zjednoczonych. Według relacji, poszkodowany krwawi z przewodu pokarmowego i nie jest w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz. Gotowość do działań zgłosiło 19 ratowników GOPR” – powiedział PAP ratownik GOPR Paweł Konieczny.