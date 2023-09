Europejczycy mają mniejsze od Amerykanów i Chińczyków. W Polsce nie patrzy się na rozmiar

REKLAMA

Cena pozostaje głównym kryterium wyboru nowego telewizora. Polacy często porównują ceny, a nie właściwości samego sprzętu. Druga istotna kwestia to rozmiar ekranu – sprzedaje się coraz więcej dużych przekątnych, chociaż i tak Europejczycy pod tym względem nie są tak wymagający jak Amerykanie czy Chińczycy. Producenci sprzętu TV, w tym Panasonic, zaprezentowali swoje nowości podczas odbywających się w Berlinie targów elektroniki użytkowej IFA 2023. Można z nich odczytać kilka kluczowych trendów, które będą dominować na rynku w kolejnych latach.

– W Polsce rynek telewizorów, jak też generalnie rynek elektroniki użytkowej, jest bardzo uwarunkowany ceną. Polak jako konsument patrzy najpierw przez pryzmat ceny. Wystarczy Polakowi pokazać, że coś jest OLED-em w dobrej cenie, to on to kupi bez porównywania OLED-u do OLED-u – mówi agencji Newseria Innowacje Jędrzej Ziółkowski, menedżer ds. marketingu na region CEE w Panasonic Polska. – Konsumenci w dzisiejszych czasach częściej wymieniają telewizor niż kanapę, na której siedzą podczas oglądania telewizji. To też jest bardzo ciekawe i trochę odzwierciedla ten rynek.

Druga kwestia, którą kierują się polscy konsumenci, to rozmiar ekranu telewizora. Z obserwacji Panasonic Polska wynika, że najczęściej jest to zakres między 55 a 65 cali, ale z taką tendencją, że kupujemy coraz większe telewizory. Eksperci firmy Omdia, analizując tegoroczne trendy przed targami IFA 2023, wskazywali, że światowi producenci idą jeszcze dalej i stale rozwijają segment produktów o bardzo dużych ekranach – od 85 do 100 cali. W Europie w porównaniu z Ameryką Północną czy Chinami nadal zapotrzebowanie na te największe ekrany jest stosunkowo mniejsze, ale konkurencja na tym rynku staje się zacięta.

Polscy konsumenci przyzwyczaili się już także do funkcji smart TV i szybkiego dostępu do platform streamingowych. Zwracają na to uwagę także eksperci firmy Omdia. Ich zdaniem jakość funkcji smart TV jest obecnie najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe globalnych konsumentów, dlatego konkurencja między systemami operacyjnymi jest jedną z najciekawszych na rynku.

– Polska jest też rynkiem, w którym przez ostatnie dwie dekady przewinęło się bardzo dużo marek ze swoimi nowymi produktami w kategorii telewizorów. My jesteśmy na polskim rynku od ponad dwóch dekad i zawsze byliśmy w Top 2 lub Top 3 z najlepszymi produktami. Wiem, że tak dalej pozostanie, bo mamy swoją grupę docelową, staramy się ją zadowolić produktami najwyższej jakości i nie boimy się tej konkurencji, która rotuje średnio co dwa–trzy lata z nowymi markami – podkreśla Jędrzej Ziółkowski.

Segment telewizji (i domowej rozrywki) jest jednym z elementów nowej, holistycznej wizji firmy Panasonic, a konkretnie jednego z jej czterech wymiarów „Dobrobyt przestrzenny”. Swoje nowości w asortymencie telewizorów OLED i LED producent zaprezentował właśnie podczas targów IFA 2023.

– OLED można porównać do rzeźbiarzy. Dajmy czterem rzeźbiarzom tę samą plastelinę i każdy z nich zrobi coś innego. Tak samo jest z telewizorami: wszyscy pracują w miarę na jednej matrycy, ale każdy dowozi później co innego – mówi przedstawiciel Panasonic Polska. – Staramy się w naszych telewizorach skupić na jakości. Co roku wypuszczamy nowe modele, co roku staramy się pracować nad tym, żeby nadążały za trendami: czy to jest kwestia Bluetootha, HDMI, podłączeń, parowania czy użytkowności, na czym najbardziej w dzisiejszych czasach zależy konsumentom. Staramy się iść po prostu za trendami i wydaje mi się, że to robimy bardzo dobrze.

Jak wyjaśniają reprezentanci producenta, wysoka jakość telewizorów OLED zarówno do oglądania filmów, jak i do grania w gry to m.in. efekt współpracy z profesjonalistami, np. z Hollywood. Dostępny w telewizorach OLED tryb Filmmaker pozwala oglądać filmy i seriale bez jakiegokolwiek zniekształcenia oryginalnej wersji kolorystycznej. Inteligentne sensory wykrywają nasycenie koloru światła docierającego z otoczenia i szczegółowo dostosowują do niego obraz. Sprawia to, że jest on bardziej naturalny zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

– Staramy się skupiać na odzwierciedleniu jak najbardziej naturalnych kolorów w naszych produktach, dlatego od lat współpracujemy z topowymi specjalistami w doborze kolorów i ukierunkowaniu tego, żeby było jak najbliżej naturalności. Staramy się ich nie przebarwiać, nie podkręcać w żaden sposób, po prostu oddać to, jak faktycznie zostały one zrobione przy kręceniu danego materiału. Często się zdarza też tak, że telewizory i inne produkty z monitorami czy wyświetlaczami mają bardzo podkręcone kolory, więc są bardzo jaskrawe, zieleń jest bardziej zielona niż naturalnie, śnieg staje się niebieski, nagrane filmy nocą nie są w czerni, tylko w szarości. My się z tym nie zgadzamy, dlatego chcemy oddać prawdziwe kolory – wyjaśnia Jędrzej Ziółkowski.

Z kolei nowy tryb True Game Mode, dostępny w modelach HCX PRO AI z 2023 roku, ma za zadanie spełniać najwyższe wymagania techniczne stawiane przez producentów gier – i to zarówno w sferze wizualnej, jak i dźwiękowej. Tryb ten wprowadza do świata gier funkcje precyzyjnej reprodukcji koloru, które są wykorzystywane przy produkcji filmów, a ulepszony HDR Tone Mapping zapewnia wierną reprezentację treści HDR dostarczanej przez konsolę do gry.

Rozwijana przez Panasonic funkcja my Scenery w telewizorach tworzy środowisko dopasowujące się do pomieszczenia lub nastroju, np. scenerię mającą pomóc w skupieniu się na pracy lub uspokajające dźwięki pomocne w relaksowaniu się przed snem.