Konfederacja alarmuje: Nowe opłaty dla kierowców [VIDEO]

REKLAMA

Konfederacja zorganizowała przed siedzibą Ministerstwa Cyfryzacji konferencję prasową, podczas której posłowie i działacze wyrazili głębokie zaniepokojenie planami resortu dotyczącymi cyfrowego systemu ewidencji kierowców i związanych z nimi nowych opłat. Konfederacja zdecydowanie kwestionuje te plany i złożyła oficjalną interwencję w tej sprawie.

Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, podkreślił, że Ministerstwo planuje przypisanie kierowcom norm emisji spalin w sposób mało przejrzysty, opierając się na sztywnym kryterium, co będzie oznaczać potencjalne konsekwencje dla kierowców.

REKLAMA

– Brakuje jasności co do stosowanego algorytmu oraz informacji dla kierowców na temat przypisanej kategorii emisji. To może skutkować pułapką dla wielu kierowców, którzy dopiero po fakcie dowiedzą się, że nie spełniają normy, co może prowadzić do ograniczeń w dostępie do strefy – mówił.