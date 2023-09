Minął termin zgłaszania list. Lewica drżała, Bezpartyjni Samorządowcy wystartują w całym kraju

REKLAMA

W środę o godz. 16 minął termin, do którego komitety wyborcze mogły zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów. Będzie sześć ogólnopolskich komitetów wyborczych. W całym kraju wystartują także Bezpartyjni Samorządowcy, a Lewica drżała do ostatniej chwili.

Lista kandydatów na posłów – zgodnie z Kodeksem wyborczym – powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Podpisy są weryfikowane przez okręgowe komisje wyborcze. Sprawdzana jest nie tylko ich liczba, ale też czy zostały złożone przez wyborców z danego okręgu wyborczego.

Ponadto sprawdzane jest, czy na listach w wyborach do Sejmu jest co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn oraz czy wszyscy kandydaci spełniają kryterium wieku – kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora – jest to 30 lat.

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Lewica drżała do ostatniej chwili?

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 15 widniał wykaz komitetów wyborczych spełniających warunek, by wystawić listy kandydatów w całej Polsce. Brakowało tam Lewicy.

Według stanu na godzinę 15 Lewica zarejestrowała bowiem listy w 18 okręgach, a by wystartować w całej Polsce, potrzeba rejestracji w minimum 21. Przedstawiciele ugrupowania zapewniali jednak, że wymagane dokumenty złożyli w większej liczbie okręgów, PKW podpisy weryfikuje i kwestią czasu jest zarejestrowanie list w całej Polsce. Tak też się stało – aktualizacja z godz. 18:10 wskazuje, że Lewica zarejestrowała listy w 23 okręgach, czyli wystartuje w całym kraju.

Udało to się także Bezpartyjnym Samorządowcom, którzy cztery lata temu nie uzbierali wystarczająco dużo podpisów i startowali wyłącznie w tych okręgach, w których spełnili wymogi.

Według stanu na godz. 18:10 Polska Jest Jedna zarejestrowała listy w dziewięciu okręgach, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w sześciu, Ruch Dobrobytu i Pokoju w trzech, Normalny Kraj w dwóch, a w jednym okręgu wystartują komitety Antypartia oraz Mniejszość Niemiecka.