OLX, Facebook Marketplace, Vinted, Allegro: Latem w Polsce kwitnie recommerce – podają eksperci PromoCodius

Recommerce, czyli praktyka wprowadzania ponownie do obiegu przedmiotów, które mieliśmy lub nabyliśmy, zdobywa rosnącą popularność na polskim rynku. To znacznie więcej niż tylko sprzedaż używanych artykułów. Coraz częściej zwracamy uwagę na nowe przedmioty, które, z różnych powodów, pragniemy przekazać dalej. Kody zniżkowe, które ułatwiają zakupy na tych platformach, także cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Oto platformy recommerce, które zmieniają wizerunek towarów używanych

Koniec lata oznacza rozpoczęcie sezonu letnich wyprzedaży: przez około osiem tygodni sprzedawcy będą mogli oferować zniżki, dając konsumentom możliwość odświeżenia swoich garderób lub pozwolenia sobie na pewne produkty w niższej cenie. Rozpoczęcie letnich wyprzedaży ma miejsce w tle kryzysu gospodarczego, rosnącej inflacji i opustoszałych portfeli: jeśli sprzedawcy chcą, aby ten okres wynagrodził im trudny rok, przyszli nabywcy mogą zwrócić się ku handlowi elektronicznemu, a zwłaszcza ku platformom z używanymi produktami.

OLX, Facebook Marketplace, Vinted, Allegro… Platformy online do sprzedaży produktów używanych cieszą się dużą popularnością w ostatnich latach, zwłaszcza wśród młodszych konsumentów, którzy postrzegają je jako sposób pogodzenia oszczędności z troską o ekologię.

W badaniu przeprowadzonym przez platformę rabatową Promocodius, 79% konsumentów z “pokolenia Z” (poniżej 25 lat) z Polski, gotowych jest szukać i kupować produkty zrównoważone.

Według Alisy Sklyarovej, menedżerki projektów w PromoCodius, “Zachowanie się zmieniło: dni pędu do sklepów na początku wyprzedaży prawie minęły. Konsumenci przesuwają się w kierunku bardziej rozważnych i przemyślanych zakupów online, korzystając z kodów promocyjnych i najlepszych ofert, a marki dostosowały się do tego nowego okresu handlu, oferując bardziej odpowiedzialne, zrównoważone i elastyczne doświadczenie detaliczne oraz zniżki”.

Allegro to najpopularniejsza strona internetowa do zakupów używanych produktów w Polsce

Z ponad 14 milionami aktywnych użytkowników, Allegro to jedna z największych platform handlowych w kraju, z której według raportów firmy – korzysta z niej niemal co trzeci Polak. Platforma e-commerce jest dostępna zarówno dla sprzedawców profesjonalnych, jak i prywatnych. Na Allegro można znaleźć różnorodne przedmioty: smartfony, komputery, konsole do gier, telewizory, części motocyklowe, narzędzia, artykuły ogrodowe, zabawki, antyki, książki, hulajnogi elektryczne i wiele więcej. Oprócz obniżonych cen na wiele przedmiotów, klienci mogą otrzymać dodatkową zniżkę za pomocą przydatnego kodu rabatowego. Według badania przeprowadzonego przez PromoCodius, ponad dwie trzecie użytkowników tej platformy w Polsce przyznało, iż kupiło używane produkty na Allegro, korzystając z dodatkowych rabatów.

Wydaje się, że wizerunek używanych produktów zmienia się: kupowanie ich już nie jest wstydliwe, wręcz przeciwnie – jest cenione. Od sklepów z odzieżą z drugiej ręki po produkty odnowione, obawy ekonomiczne i ekologiczne współistnieją w umysłach konsumentów. Czy recommerce zastąpi tradycyjne formy sprzedaży?

