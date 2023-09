ONZ nie ma wystarczających dowodów na zbrodnie ludobójstwa na Ukrainie. Władze w Kijowie grzmią

Przewodniczący dodał też, że śledztwo na Ukrainie będzie kontynuowane. Stwierdził, że kierowana przez niego komisja zwróciła uwagę, że „w rosyjskich mediach pojawiły się pewne wypowiedzi, mogące nosić charakter podżegania do ludobójstwa”.

Portal Radia Swoboda przypomniał, że władze Ukrainy wielokrotnie oskarżały Rosję o zbrodnie ludobójstwa.

We wtorek na te słowa zareagował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. Grzmiał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych dała popis „politycznej bezzębności i pośredniej zachęty do zbrodni”, nie uznając, że na Ukrainie dochodzi do ludobójstwa.

„No pewnie. Przecież Rosjanie przyszli nas zabijać po dobroci, masowo. Tylko Ukraińców, ale nie naumyślnie. I rakiety lecą na miasta co noc też po dobroci. A próba zniszczenia infrastruktury energetycznej na zimę, żeby ludzie ginęli z zimna – jest absolutnie przypadkowa” – napisał kąśliwie Podolak.

Podkreślił, że ONZ nie uważa za ludobójstwo prowadzonej na pełną skalę wojny, która trwa już 560 dni, a ukraińskie miasta i wioski są ścierane z mapy świata.

„I oficjalne wezwania «zabij Ukraińca!» nie są wypowiadane z premedytacją. I tortury w obozach filtracyjnych z przymuszaniem do wyparcia się ukraińskiej tożsamości i przyjęcia rosyjskiej – to też miłość. Ministerstwo miłości. No tak, Rosjanie jeszcze nie postępują tak jak w Rwandzie, nie zabijają ludzi milionami. Gdyby Ukraińcy dobrowolnie wychodzili na drogę, padali na kolana i pokornie pochylali głowę przed rosyjskim żołnierzem, żeby ją oderżnął – wtedy tak, wtedy to już ludobójstwo” – napisał w serwisie X Podolak.

Zasugerował, że w innym przypadku ONZ uważa wojnę za „prawidłową”, na której „tylko trochę wyrzynają, palą i gwałcą, wychodząc z założenia państwa etnicznego. I niech sobie to robią dalej, tak, panie Mose? Mają prawo, bo ONZ do tego zachęca, prawda?”.

What is political toothlessness and indirect encouragement of a criminal? A never-ending master class from the #UN . This time commissioner Erik Møse, head of the @UN Commission bluntly says that they saw no intent to commit genocidal crimes on the part of #Russia against…

Do sprawy odniósł się także doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko.

„Czyli Bucza, Mariupol i inne rosyjskie zbrodnie wojenne nie wystarczą? Czy trzeba zabić wszystkich Ukraińców, aby ONZ miała wreszcie wystarczające dowody ludobójstwa?” – grzmiał.

„Jeszcze raz chciałbym podkreślić: nie mamy wyboru między zwycięstwem a kapitulacją. Mamy wybór pomiędzy zwycięstwem a wyginięciem” – utrzymywał.

„The UN still does not have 'sufficient evidence’ to recognize Russia’s crimes in Ukraine as genocide.” – Erik Møse, Сhair, Commissioners the United Nations Independent International Commission of Inquiry on Ukraine.

So Bucha, Mariupol and other Russian war crimes are not… pic.twitter.com/gjKJPfF95m

