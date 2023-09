Rosjanin chciał sforsować polską granicę

REKLAMA

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali Rosjanina, który chciał przekroczyć zieloną granicę z Polski do Rosji – podała w środę Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna. Mężczyzna został ukarany mandatem wysokości 500 zł.

Według Straży Granicznej 20-letni Rosjanin, który usiłował przekroczyć tzw. zieloną granicę, na widok funkcjonariuszy schował się w pobliskim lesie. Po chwili został zatrzymany.

Jak ustalono, mężczyzna od 10 lat mieszka w Niemczech. Do Rosji wybrał się po nowy dowód osobisty i w odwiedziny do babci. Jechał busem z Hamburga do Królewca. W trakcie podroży poinformował kierowcę, że zapomniał zabrać niemiecką kartę pobytu. Myślał, że bez tego dokumentu nie zostanie odprawiony do Rosji. Uznał jednak, że nie opłaca mu się wracać do Niemiec po kartę.