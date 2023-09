W oparach absurdu. Uznają to za narkotyk i zdelegalizują

REKLAMA

Podtlenek azotu, czyli gaz rozweselający zostanie sklasyfikowany jako narkotyk i zdelegalizowany do końca roku – ogłosił we wtorek brytyjski rząd. W Wielkiej Brytanii to druga najczęściej stosowana przez osoby w wieku 16-24 lata substancja odurzająca, po marihuanie.

Nowe zasady przewidują, że posiadanie podtlenku azotu stanie się przestępstwem zagrożonym karą więzienia do dwóch lat lub grzywną w nieograniczonej wysokości, a jego dostarczanie i produkcja do celów rekreacyjnych – karą do 14 lat więzienia. Dostarczanie podtlenku azotu do celów rekreacyjnych jest obecnie zakazane, ale jego posiadanie nie.

REKLAMA

Przewidziano jednak wyjątki dla legalnych zastosowań podtlenku azotu, np. w medycynie lub gastronomii. Gaz ten jest powszechnie stosowany jako środek przeciwbólowy i do produkcji bitej śmietany podczas gotowania.