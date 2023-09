„Aktywiszcze” z PO-KO: Jest mi przykro [VIDEO]

REKLAMA

Z krakowskiej listy Koalicji Obywatelskiej startuje do Sejmu San Kocoń przedstawiająca się jako „aktywiszcze”, którego zaimki to „ono/jego”. To (?) jest oburzone po „fali hejtu” związanej z tymi zaimkami.

– Dzień dobry, San Kocoń. Kandyduję w Krakowie, w okręgu 13 z miejsca dziewiątego. Reprezentuję Ostrą Zieleń, jestem aktywiszczem LGBT i aktywiszczem ekologicznym — powiedziało (?) San Kocoń podczas jednej z konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej.

Ta pani jest aktywiszczem i reprezentuje ostrą zieleń z Krakowa. Wpdalibyście na to? 😂 https://t.co/XIVkxecNOn — MirAS🇵🇱 🏃🚴⛰️ (@Mir__AS) September 4, 2023