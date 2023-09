Eksplozje w Rostowie nad Donem. Atak drona na Moskwę [VIDEO]

Tymczasem Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej informuje, że gasi potężny pożar w magazynie na przedmieściach rosyjskiej stolicy. Powierzchnia pożaru wynosi ponad 1000 metrów kwadratowych, poinformował portal ZN.

Also in Moscow, near Zhukovsky airport an explosion was heard.

It is reported that a drone was shot down over Ramenskiy district in the Moscow region. Its debris fell on the roadway, breaking windows in several high-rise buildings. pic.twitter.com/pGq8JHjpA3

