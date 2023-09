Gwiazdor TVP miał 20 lat temu znęcać się nad kobietą. Stacja reaguje na doniesienia

REKLAMA

„Rzucił mnie na łóżko i przytrzymał ręce kolanami, tak że nie mogłam się ruszać. Usiadł mi na klatce i zaczął na mnie pluć. Kosmyki moich włosów owijał wokół palców i kolejno je wyrywał. Błagałam, żeby przestał” – to ma być fragment zeznań kobiety, która 20 lat temu oskarżyła Michała Adamczyka, do dziś gwiazdora TVP, o brutalne pobicie.

Do zeznań dotarł portal Onet. Są one związane z romansem, który w latach 1998-2000 dziennikarz miał mieć z pewną mężatką, sam również mając żonę. Gdy ta zakończyła romans, Adamczyk miał zareagować bardzo agresywnie. Do najbrutalniejszej sceny miał dojść w hotelu na Słowacji. To właśnie wtedy kobieta powiedziała Adamczykowi, że z nim zrywa.

Według zeznań, do których dotarł Onet, dziennikarz miał brutalnie bić kobietę, a następnie zmusić do spania na zimnej werandzie.