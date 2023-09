Korupcja przy wydawaniu wiz obcokrajowcom. Konfederacja domaga się wyjaśnienia kluczowych kwestii [VIDEO]

REKLAMA

Konfederacja Wolność i Niepodległość zorganizowała konferencję prasową pod siedzibą Ministerstwem Spraw Zagranicznych ws. domniemanego korupcyjnego wydawania wiz dla imigrantów przez rząd PiS. Prawicowe ugrupowanie uważa, że pilnie należy wyjaśnić co najmniej pięć kwestii w całym procederze.

Poseł Michał Urbaniak ujawnił niepokojące informacje, które sugerują, że mogło dojść do masowego napływu imigrantów do Polski w wyniku funkcjonowania korupcjogennego systemu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

REKLAMA

Przedstawił pięć kluczowych kwestii, które wymagają pilnego wyjaśnienia:

Korupcja w MSZ. Informacje medialne sugerują, że istnieje korupcjogenny system, który umożliwia pośrednikom ściąganie imigrantów do Polski za łapówki. To poważne oskarżenia, które należy skrupulatnie zbadać.

Rola Piotra Wawrzyka. Odwołanie Piotra Wawrzyka ze stanowiska departamentu konsularnego MSZ wskazuje na jego potencjalną rolę w naciskaniu na placówki dyplomatyczne w celu zwiększenia wydawanych wiz dla imigrantów.

Rozszerzenie katalogu obywateli. Rozporządzenie wprowadzające ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy dla obywateli 20 państw, w tym Pakistanu czy Bangladeszu, budzi poważne wątpliwości co do przejrzystości i skuteczności procesu wizowego.

Centrum decyzji wizowych w Łodzi. Pomysł zdalnego wydawania wiz przez centrum w Łodzi budzi pytania dotyczące bezpieczeństwa i przejrzystości tego procesu.

Powiązania rodzinne. Istnienie powiązań rodziny między Jakubem Osaidą a Piotrem Wawrzykiem oraz ich wpływ na politykę migracyjną to kwestia, która wymaga wyjaśnienia.

Konfederacja nie wierzy, że premier Mateusz Morawiecki czy wicepremier Jarosław Kaczyński nie mieli wiedzy o tym, co działo się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. De facto, mogło to spowodować niekontrolowaną migrację do Polski z krajów o odmiennych kulturach i religiach.

– Uważamy, że bez wprowadzenia odpowiedzialnej polityki migracyjnej nie można prowadzić bezpiecznej polityki migracyjnej w Polsce. Konfederacja już dawno prezentuje pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej i z tym programem idziemy do wyborów. Wzywamy do przywrócenia Polski jako gospodarza oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa w kontekście masowej imigracji, którą spowodował rząd PiS i tzw. Suwerennej Polski – mówił Urbaniak.

Witold Tumanowicz, szef sztabu Konfederacji, podkreślił, że obecna sytuacja pokazuje brak skutecznej polityki imigracyjnej oraz brak kontroli nad polityką wizową. Konfederacja dąży do przywrócenia odpowiedzialnej polityki migracyjnej, która zapewni bezpieczeństwo i ochronę interesów Polski oraz jej obywateli.