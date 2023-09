PiS zapowiada „darmowe” bilety oraz powstanie nowej agencji. „Przepraszam, że nie dla wszystkich, ale…”

REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość nie zatrzymuje się z obietnicami czegoś „za darmo”, choć jak wiadomo, niczego za darmo nie ma. Minister kultury Piotr Gliński zapowiedział „darmowe” bilety dla dzieci i seniorów do narodowych instytucji kultury.

Postulat ten Gliński przedstawił w rozmowie ze wspierającym rząd portalem i.pl. – Chcielibyśmy np. wprowadzić darmowe bilety, na początku do narodowych instytucji kultury, dla młodzieży i dla osób starszych – powiedział.

– Przepraszam, że nie dla wszystkich, ale to tak chyba będzie najlepiej, bo młodzież trzeba zachęcać, a seniorom trzeba pomagać. Mamy to obliczone, ja to zaproponowałem. Byłoby to w trzeciej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości – wyjaśnił minister.