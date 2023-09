Politycy PSL i byli działacze PO startują poza paktem senackim

REKLAMA

Dwóch polityków PSL startuje do Senatu z własnego komitetu wyborczego. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że łamiąc ustalenia paktu senackiego wykluczają się z grona członków PSL. Poza paktem kandydują też byli działaczce PO; zdaniem polityków Platformy oznacza, że idą „ręka w rękę” z PiS-em.

W połowie sierpnia liderzy opozycji głosili, że prace nad drugą edycją paktu senackiego zostały zakończone. Według ustaleń paktu senackiego PSL obsadzi swoich kandydatów do Senatu w 21 okręgach, PO – w 51, Lewica ma 15 miejsc, Polska 2050 – 8 kandydatów, Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski – 3 kandydatów, będzie jeden kandydat bezpartyjny – senator Krzysztof Kwiatkowski (okręg 24 Łódź) oraz jeden kandydat startujący poza paktem, jednak nieformalnie popierany przez wszystkie ugrupowania poprzez niewystawienie przeciwko niemu kontrkandydata. Jest nim obecny senator niezależny Jan Maria Jackowski (okręg nr 39, Ciechanów). Jackowski w ubiegłym roku został usunięty z klubu PiS.

Przeciwko decyzjom paktu senackiego zbuntowali się dwaj działacze PSL. Pierwszy z nich to Arkadiusz Bratkowski, któremu nie spodobało się, że w okręgu zamojskim (nr 19) do Senatu wystawiono kandydata PO Marka Lipca. Bratkowski zarejestrował w PKW Komitet Wyborczy Wyborców Zamojszczyzny, z którego wystartuje do Senatu.