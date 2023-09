The Rolling Stones w formie. Nagrali najlepszy singiel od 40 lat

REKLAMA

To najlepszy singiel The Rolling Stones od 40 lat – oceniają brytyjskie gazety utwór „Angry”, zapowiadający „Hackney Diamonds”, pierwszą od 18 lat nową studyjną płytę legendarnego, istniejącego od 1962 roku, zespołu z własnymi utworami.

W środę w Hackney Empire Theatre w Londynie Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ogłosili, że „Hackney Diamonds” ukaże się 20 października. Będzie to pierwsza studyjna płyta brytyjskiej grupy od „Blue and Lonesome” z 2016 roku, która jednak w całości składała się z coverów bluesowych standardów.

Poprzednią płytą z własnym materiałem była „A Bigger Bang” z 2005 roku. Od tego czasu zespół prezentował pojedyncze własne nowe utwory tylko na singlach, na kompilacjach i przy okazji reedycji poprzednich płyt.

„Hackney Diamonds” będzie też pierwszym albumem The Rolling Stones nagranym bez zmarłego w 2021 roku perkusisty Charliego Wattsa, choć dwa z 12 utworów – „Live by the Sword” and „Mess It Up” – zostały nagrane jeszcze przed jego śmiercią. W nagrywaniu jednego utworu wziął udział za to basista Bill Wyman, który z zespołu odszedł w 1993 r. Innymi gośćmi na płycie są Paul McCartney, Elton John, Steve Wonder i Lady Gaga.

Wraz z zapowiedzią „Hackney Diamonds” zaprezentowano promujący płytę singiel „Angry”, który w brytyjskich gazetach zbiera bardzo dobre oceny. „Daily Telegraph” dał mu maksymalną notę pięciu gwiazdek i napisał, że to najlepszy singiel zespołu od czterech dekad, od „Start Me Up”. Taką samą notę i podobną ocenę – że to najlepszy singiel od dekad – zamieścił dziennik „i”. „The Guardian” przyznał mu cztery gwiazdki na pięć, a recenzent „The Timesa”, który miał możliwość wysłuchania „Hackney Diamonds” w całości, napisał wręcz, że to „bez wątpienia najlepsza płyta Stonesów od +Some Girls+ z 1978 roku”.

(PAP)