Trump: „Do każdego tyrana covidowego: nie zastosujemy się” [VIDEO]

Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych, który zamierza po raz drugi startować na to stanowisko, wygłosił w czwartek przemówienie, w którym zwrócił się do „każdego tyrana covidowego”.

Trump twierdzi, że „lewicowy szaleńcy” zamierzają na nowo wprowadzić w USA reżim sanitarny, który pamiętamy z czasów pandemii covid-19.

Według byłego prezydenta będą oni prowadzić kampanię straszenia nowym wariantami koronawirusa.

– Wiecie co jeszcze nadchodzi? Wybory. Chcą rozpocząć na nowo histerię covidową, żeby uzasadnić lockdowny, cenzurę, nielegalne sposoby głosowania i wypłaty miliardów dolarów na rzecz ich politycznych popleczników. Brzmi znajomo? – powiedział Donald Trump, stwierdzając, że to „źli” i „chorzy” ludzie.

Były prezydent uważa, że to on jest osobą, która jako głowa państwa będzie mogła zatrzymać to szaleństwo.

– Do każdego tyrana covidowego, który chce zabrać naszą wolność, kieruję te słowa: nie zastosujemy się. Nawet o tym nie myślcie – powiedział Trump.

Zamierzający ubiegać się o nominację Partii Republikańskiej polityk zapowiedział, że nie zgodzi się na przywrócenie reżimu sanitarnego i m.in. zamykanie szkół.

– Kiedy wrócę do Białego Domu, wykorzystam każdy dostępny sposób, aby odciąć finansowanie państwowe każdej szkole, uniwersytetowi, linii lotniczej, czy systemowi komunikacji publicznej, które wprowadzą przymus masek lub szczepień – zapewnił.

Przemówienie amerykańskiego polityka podał dalej, za pośrednictwem mediów społecznościowych, znany podróżnik Wojciech Cejrowski.

