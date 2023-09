Tylko TYLU Polaków zamierza wziąć udział w referendum

REKLAMA

43 proc. badanych zamierza wziąć udział w referendum 15 października; 31 proc. jeszcze nie zdecydowało czy zagłosuje, a 26 proc. na pewno nie odda głosu – wynika z sondażu CBOS. Udział w referendum deklaruje większość wyborców PiS, a także Konfederacji oraz tych, którzy nie wiedzą, na kogo zagłosują.

Jak podkreśla CBOS, z sondażu wynika, że stosunek badanych do referendum jest mieszany, choć przeważają deklaracje wzięcia w nim udziału – 43 proc. „Prawie, co trzeci Polak jeszcze nie wie, czy odda w nim głos (31 proc.), a co czwarty zapowiada, że tego nie zrobi (26 proc.)” – podał CBOS.

Wśród osób zdecydowanych wziąć udział w referendum przeważają respondenci starsi (powyżej 65 lat – 52 proc.), gorzej wykształceni (48 proc.), uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (64 proc.) oraz wyznających poglądy prawicowe (64 proc.)