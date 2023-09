USA zaproponowały złagodzenie sankcji. W zamian oczekują TEGO

REKLAMA

USA zaproponowały Iranowi złagodzenie sankcji w zamian za przerwanie dostaw dronów do Rosji. Wg „Financial Times” kwestia ta została poruszona dwukrotnie w tym roku podczas rozmów w Katarze i Omanie.

Waszyngton domaga się głównie, by Teheran zaprzestał wysyłania do Moskwy nie tylko dronów, ale także części zamiennych do nich. Władze Iranu oficjalnie zaprzeczają, że wyprodukowane w ich kraju drony są wykorzystywane na Ukrainie i ponoć wielokrotnie prosiły Moskwę o nieużywanie ich w wojnie.



Negocjatorzy mają nadzieję, że strony osiągną przełom w stosunkach dwustronnych. Iran naciska na USA, aby złagodzenie sankcji dotyczyło także Europy. Aby tak się stało Iran musi też zrezygnować ze wzbogacania uranu powyżej 60 proc., aby poprawić współpracę z MAEA i zobowiązać się do nieatakowania Amerykanów.