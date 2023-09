Wiceminister zapowiada nową OPŁATĘ. „Parlament bardzo dynamicznie powinien się tym zająć”

REKLAMA

Przeprowadzenie szerokich konsultacji i przygotowanie rozwiązań dot. możliwego wprowadzenia opłaty turystycznej będzie jednym z podstawowych zadań departamentu turystyki w resorcie sportu i turystyki w kolejnej kadencji – ocenił w czwartek w Karpaczu wiceszef MSiT turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Podczas jednej z debat 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceminister przypomniał, że lokalne środowiska i samorządy gmin turystycznych od lat postulują wprowadzenie opłaty turystycznej, zwanej również opłatą pobytową. Pandemia i trudności spowodowane wojną w Ukrainie spowolniły jednak konsultacje w tym zakresie.



– Jestem pewien, że po wyborach, w nowej kadencji, parlament bardzo dynamicznie powinien się tym zająć (…). Jest to podstawowa rzecz, podstawowe zadanie dla departamentu turystyki (w resorcie sportu i turystyki – PAP) w przyszłej kadencji – powiedział wiceminister.

Jak mówił, wprowadzenie takiej opłaty postulują zarówno samorządowcy, jak i przedstawiciele branży turystycznej.

– To (opłata – PAP) powinno być, gdyż samorządy miałyby dedykowane środki na rozwój turystyki, informacji turystycznej, infrastruktury turystycznej. Podkreślam – środki dedykowane; to jest bardzo ważne, by te środki nie zostały przeznaczone na inne cele – tłumaczył Gut-Mostowy.

Przyznał, że „sprawa wzbudza dosyć duże dyskusje i kontrowersje”, a jednym z punktów spornych jest podział środków z ewentualnej opłaty turystycznej.

– W naszych wstępnych konsultacjach z lokalnymi organizacjami turystycznymi, z lokalnymi grupami działania i innymi środowiskami, które także chciałyby być beneficjentem opłaty pobytowej, pojawiały się dosyć duże aspiracje, by 20-30 proc., czy nawet 50 proc. tych środków trafiało właśnie do tych organizacji – wyjaśnił wiceszef resortu sportu i turystyki.

Jak mówił, samorządy stoją „twardo” na stanowisku, że jeżeli to one miałyby pobierać opłaty i uzyskać mandat do przeznaczania otrzymanych środków na swoje priorytety, pieniądze z opłaty powinny w całości lub prawie w całości trafiać do samorządów.

– To wymaga dosyć długich konsultacji – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, zapowiadając takie konsultacje, oraz przygotowanie projektów stosownych rozwiązań w kolejnej kadencji parlamentu.