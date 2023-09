Chińskie tsunami zagraża Polsce

REKLAMA

Amerykanie w końcu doczekali się satysfakcji. Chińska gospodarka wyraźnie wyhamowała i nie jest to zdaniem ich ekspertów kryzys przejściowy, lecz początek kryzysu strukturalnego. Renomowany magazyn Foreign Affairs pisze o końcu chińskiego cudu gospodarczego (The End of China’s Economic Miracle), od razu dodając, że jest to szansa dla Waszyngtonu.

Nowojorski dziennik The Wall Street Journal kojarzony z największą giełdą świata pisze o końcu 40-letniego boomu w Chinach, zadając jednocześnie pytanie, co nastąpi dalej? (China’s 40-Year Boom Is Over. What Comes Next?). Dziennik stawia tezę, że model gospodarczy, który wyprowadził kraj z ubóstwa i doprowadził do statusu wielkiego mocarstwa, wydaje się już nie funkcjonować, a wszędzie widać oznaki niepokoju.

Upadający sektor

Symbolem końca cudu gospodarczego stał się sektor nieruchomości. 2 lata temu wielki chiński developer Evergrande Group ogłosił niewypłacalność. Przez jakiś czas był sztucznie podtrzymywany przez władze obawiające się skutków upadku tego molocha, ale gigantyczny dług szacowany na ponad 300 mld USD spowodował, że jego dalsze istnienie nie miało już sensu. Evergrande właśnie ogłosił formalne bankructwo w sądzie upadłościowym USA, co ma go uchronić przed amerykańskimi wierzycielami. Podobne kłopoty ma największy obecnie developer w Chinach, zatrudniający 300 tys. ludzi, firma Country Garden, której dług jest oceniany na co najmniej 160 mld USD. Country Garden nie spłacił swoim inwestorom obligacji dolarowych, a obecnie wystąpił o opóźnienie wykupu obligacji w juanach.