Dramatyczna akcja ratunkowa pod ziemią. Polacy w rolach głównych

Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego weszli do jaskini Morca w górach Taurus w Turcji, gdzie na pomoc oczekuje amerykański speleolog. Polacy dostarczą poszkodowanemu lekarstwa i pożywienie oraz przygotują go do transportu na powierzchnię – przekazał dyżurny ratownik GOPR.

Sześciu ratowników GOPR z grupy beskidzkiej, jurajskiej, sudeckiej oraz krynickiej uczestniczą w międzynarodowej akcji. Działania zostały zorganizowane na wniosek European Cave Rescue Association oraz Türkiye Magaracilik Federasyonu.

Poszkodowany to doświadczony 40-letni amerykański speleolog, który podczas eksploracji jaskini w poniedziałek źle się poczuł będąc na głębokości około 1100 m. Współtowarzysze pomogli mu dotrzeć do podziemnego biwaku na głębokości około 1000 m, gdzie oczekuje na pomoc.