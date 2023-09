Krople do uszu LIX – działanie i zastosowanie

Ból ucha to bolesna dolegliwość o zróżnicowanym podłożu, która jest szczególnie uciążliwa dla najmłodszych. Może mieć wiele różnych przyczyn. Aby pomóc osobie, która cierpi na ból ucha, można doraźnie podać krople do uszu LIX, które zawierają lidokainę – substancję łagodzącą dolegliwości bólowe. Jakie mają działanie? Kiedy można je wykorzystać? Krople LIX – wyrób medyczny łagodzący ból ucha.

LIX to wyrób medyczny zawierający 0,5% roztwory chlorowodorku lidokainy w glicerolu. Krople nie zawierają wody. Ich głównym składnikiem jest glicerol, który ma właściwości wiążące wodę. Po zastosowaniu kropli do uszu LIX dochodzi do osuszenia przewodu słuchowego. Glicerol jest w stanie także zmiękczyć woskowinę naturalnie znajdującą się w uchu i pomóc w jej szybkim usunięciu. Ma to duże znaczenie, szczególnie w przypadku jej zalegania i tzw. czopie woskowinowym, który może powodować dolegliwości bólowe. Krople z lidokainą LIX wykazują działanie przeciwbólowe. Wspomniana lidokaina jest stosowana pomocniczo jako środek powierzchniowo znieczulający, a dodatkowo nasila działanie glicerolu w kroplach. Dzięki lidokainie po zastosowaniu kropli powinno dojść do ustania dolegliwości u pacjenta. Wszystko dlatego, że wykazuje ona szybkie działanie, co daje efekt w postaci odczuwalnego zmniejszenia bólu ucha już po 2-5 minutach od aplikacji kropli. Krople LIX należy stosować zgodnie z informacją umieszczoną na ulotce.

Zastosowanie w praktyce kropli do uszu LIX z lidokainą

Ból ucha może wynikać z wielu przyczyn. Może być związany z rozwijającym się stanem zapalnym, czy też długotrwałym noszeniem słuchawek. Zdarza się, że uszy bolą w związku z regularną ich ekspozycją na działanie wilgoci lub wody, np. na basenie. W takim przypadku można rozważyć aplikację kropli LIX. Zgodnie z informacją zamieszczoną na ulotce produktu LIX oraz na stronie internetowej wyrobu medycznego – https://lix.com.pl/, jest on przeznaczony do zastosowania przy dolegliwościach bólowych uszu u dzieci już od 6. miesiąca życia oraz u dorosłych.

Krople LIX można stosować jako element wspomagający terapię przy występowaniu:

Dolegliwości, którym towarzyszy ból spowodowany regularną ekspozycją na działanie wody i wilgoci, np. na basenie.

Stanów zapalnych ucha, którym towarzyszą takie objawy jak: obrzęk, ból i swędzenie przewodu słuchowego zewnętrznego.​

Dolegliwości, którym towarzyszy ból spowodowany długotrwałym noszeniem słuchawek lub woskowiną zatykającą przewód słuchowy zewnętrznym.

Bólu spowodowanego częstym stosowaniem detergentów, powodujących niszczenie naturalnej błony osłaniającej przewód słuchowy zewnętrzny.

Jak aplikować krople do uszu LIX?

Zastosowanie kropli LIX jest bezproblemowe, nawet jeśli trzeba to zrobić samodzielnie. Osoba, która będzie aplikować je do bolącego ucha, powinna umyć dokładnie ręce i otworzyć butelkę. Następnie pacjent, który ma mieć podane krople LIX, musi przechylić głowę bolącym uchem ku górze. Butelkę należy obrócić i nacisnąć z obu stron, a drugą ręką odciągnąć w dół małżowinę uszną. W przewodzie słuchowym mają znaleźć się 1-2 krople preparatu. Pacjent powinien pozostać w pozycji aplikacji przez kilka minut, by krople LIX mogły trafić do wnętrza ucha. Po aplikacji najlepiej zatkać przewód słuchowy watą.

Czy są przeciwwskazania do stosowania kropli LIX?

Producent kropli LIX zastrzega, że nie należy stosować ich u pacjentów, u których doszło do perforacji błony bębenkowej ucha, ani u dzieci poniżej 6. miesiąca życia. Ten wyrób medyczny przeznaczony jest przy tym do doraźnego łagodzenia bólu ucha, przez okres nie dłuższy niż 3 dni. Nie można ich stosować przewlekle – gdy ból nie mija, pojawia się obrzęk, należy umówić się do specjalisty.

Lix krople do uszu

Wytwórca: Adamed Pharma S.A.

