Miał 2 promile i uciekł. Po złapaniu okazało się, że to…

W podwarszawskich Markach doszło do kolizji, której sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który, jak się okazało, miał 2 promile alkoholu we krwi. Szokujące jest to, kim okazał się rzeczony pirat drogowy.

31 sierpnia, tuż po godzinie 17., w Markach na Mazowszu kierowca samochodu osobowego spowodował kolizję, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia – ustalił dziennikarz TVN24 Robert Zieliński.

W pogoń za kierowcą ruszyła policja. Mundurowym szybko udało się zatrzymać sprawcę zdarzenia i przebadać go alkomatem. Okazało się, że ma 2 promile alkoholu we krwi, co skutkowało tym, że przewieziono go do aresztu na 24 godziny, by wytrzeźwiał.