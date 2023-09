Musk opublikował korespondencję z ukraińskim wicepremierem. „To nie jest zbyt ładne”

REKLAMA

Miliarder Elon Musk przekazał bez pytania swojemu biografowi prywatną korespondencję z ukraińskim wicepremierem ds. transformacji cyfrowej Mychajłem Fedorowem – napisał w piątek brytyjski „Financial Times”. Przedstawiciel ukraińskich władz ocenił, że ujawnienie wiadomości było „nieładne”.

Wiadomości dotyczyły ograniczenia przez Muska dostępu do satelitarnej sieci internetowej Starlink – podał „FT”. Fedorow zwrócił się do Muska o przywrócenie dostępu do sieci wojskom ukraińskim.

REKLAMA

Fedorow powiedział w piątek „FT”, że nie był świadomy, iż biograf Muska – Walter Isaacson – otrzymał i zamieścił za zgodą miliardera korespondencję w książce, która jeszcze nie została opublikowana.