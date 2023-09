Niedzielski o kulisach odejścia z rządu. „Nie żałuję”

REKLAMA

Nie żałuję swoich wpisów na Twitterze, w których odniosłem się do materiału wyemitowanego w Faktach TVN; nie zdradziłem w nich żadnej tajemnicy – podkreślił w wywiadzie dla „Faktu” były minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski został zapytany w wywiadzie, czy żałuje swoich wpisów na Twitterze, które przyczyniły się do jego rezygnacji z funkcji ministra zdrowia.

– Nie żałuję. Żeby zrozumieć tę sytuację, potrzebny jest szerszy kontekst. W tle są limity na wystawianie recept. Te limity miały realizować bardzo konkretny cel. Obserwujemy w innych krajach coś, co nazywane jest już epidemią nadużywania leków przeciwbólowych i psychotropowych. To, co kiedyś kojarzyliśmy z przemysłem narkotycznym przestawia się na działalność związaną z handlem lekami – podkreślił były minister zdrowia.