PiS przypomina „kłamstwa Tuska”. PO wylicza „oszustwa PiS” [VIDEO]

Przedwyborcza walka, w ramach której główne partie polityczne obrzydzają swych największych konkurentów, weszła w nowy etap. W piątek Prawo i Sprawiedliwość prowadzi akcję „Narodowego czytania konkretów Tuska”, za to Platforma Obywatelska przypomina „oszustwa” PiS.

Od piątku od rana Prawo i Sprawiedliwość prezentuje spoty w ramach akcji „Narodowego czytania konkretów (Donalda) Tuska”, gdzie politycy formacji czytają elementy programu Platformy Obywatelskiej z 2011 roku. Jeden z punktów programu PO przedstawił rzecznik rządu Piotr Müller: „Zlikwidujemy obowiązek noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy, które policja i inne służby mogą skontrolować, łącząc się elektronicznie z odpowiednim urzędem”. – Mieli na to wiele lat i nawet tak prostej rzeczy nie zrobili – zauważył Müller. – Stop kłamstwom Tuska – dodał.

Kolejny punkt z programu Platformy przedstawił poseł Przemysław Drabek: „Radykalnie ograniczymy dostęp służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli, oraz zwiększymy kontrolę nad wykorzystywaniem podsłuchów”. Jak dodał, „nic takiego się nie stało, a według mediów liczba podsłuchów za ich rządów się zwiększyła”. „Nie daj się Tuskowi znów nabrać” – zaapelował.

W kolejnym nagraniu poseł Jan Kanthak przypomina, że w programie PO było „wprowadzenie do 2013 roku rozwiązań gwarantujących Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego, które zostanie przeznaczone na bezpieczeństwo przyszłych emerytur”. Jak jednocześnie zauważył: „w 2013 roku Platforma podniosła wiek emerytalny”. – Stop kłamstwom Tuska – oświadczył Kanthak.

Posłanka Anna Pieczarka, w tym nagraniu przypomina kolejny punkt programu PO: „Na podobieństwo 1800 orlików wybudujemy 1000 świetlików, centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej”. – Zrobili? Stop kłamstwom Tuska – dodała.

PO zapowiada nowe konkrety programowe. W polityce liczą się jednak czyny, a nie słowa. Zobaczcie, jak im szło realizowanie konkretów z własnego programu – kiedy Tusk ostatni raz był premierem. 👇 #KłamstwaTuska pic.twitter.com/96MclLD93g — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 8, 2023

W następnym filmiku Patryk Wicher przytacza zdanie: „Do Rosji należy odnosić się z szacunkiem”. – Nie! Putinowi nie należy się szacunek, a Trybunał w Hadze. Stop kłamstwom Tuska – oświadczył poseł. „W 2014 roku zakończymy prace nad pełną informatyzacją zdrowia” – prztoczono inny punkt programu Platformy. – Zrobili? Nie. Dopiero nasz rząd to zrobił – mówi posłanka PiS.

PO zapowiada nowe konkrety programowe. W polityce liczą się jednak czyny, a nie słowa. Zobaczcie, jak im szło realizowanie konkretów z własnego programu – kiedy Tusk ostatni raz był premierem. 👇 #KłamstwaTuska pic.twitter.com/GkVMzRun4e — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 8, 2023

W piątej części nagrań skupiono się na punkcie programu PO, który brzmi: „Od 2013 roku wprowadzimy elektroniczny dowód osobisty”. – Zrobili? Nie. Powstał w 2019 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości – informuje poseł PiS.

– Kolejna strona programu PO to hit – ocenił poseł Filip Kaczyński. „Dokończymy restrukturyzację grupy PKP SA. Spółki PKP Cargo, Telekomunikacja Kolejowa, PKP Energetyka, PKP Intercity, PKL zostaną sprywatyzowane. Nadal będziemy intensywnie prywatyzowali przedsiębiorstwa pozostające pod kontrolą Skarbu Państwa” – przypomniał. – Akurat ten punkt programu jako jeden z niewielu konsekwentnie realizowali. Nie pozwólmy im na to więcej. Stop kłamstwom Tuska – mówi poseł.

PO zapowiada nowe konkrety programowe. W polityce liczą się jednak czyny, a nie słowa. Zobaczcie, jak im szło realizowanie konkretów z własnego programu – kiedy Tusk ostatni raz był premierem. 👇 #KłamstwaTuska pic.twitter.com/lAWuzNYpYi — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 8, 2023

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) przedstawił punkt z programu PO mówiący: „Wynegocjowaliśmy długoterminową umowę na dostawę gazu z Rosją. Polska zabezpieczyła ponad 10 mld m3 gazu rocznie, który wraz z gazem z innych źródeł w zupełności wystarcza do utrzymania ciągłej pracy polskich przedsiębiorstw oraz stałych dostaw do naszych domów” i dalej: „W relacjach z Rosją nastąpiły zmiany świadczące o poprawie”. – Jeszcze się będą lizusostwem wobec Putina chwalić – skomentował ten fragment Fogiel, dodając „Stop Tuskowi”.

PO zapowiada nowe konkrety programowe. W polityce liczą się jednak czyny, a nie słowa. Zobaczcie, jak im szło realizowanie konkretów z własnego programu – kiedy Tusk ostatni raz był premierem. 👇 #KłamstwaTuska pic.twitter.com/3aZS76FUk1 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 8, 2023

Poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) zaprezentował inny punkt z programu Platformy, brzmiący: „Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22 procent w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia”. – Nie dość, że nie obniżyli, to podnieśli jeszcze szereg innych podatków. Stop kłamstwom Tuska – powiedział Stefaniuk, odnosząc się do tego fragmentu.

– W ramach programu „Koperniki” w każdym województwie do 2020 roku stworzymy „Centra nauki” – to inny fragment z programu PO, który odczytał w kolejnym spocie wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. – Chyba średnio wyszło z tymi „Kopernikami”. Zamiast tego mają jednego „kopertnika”, ale myślę, że nie do końca o to chodziło – powiedział Jabłoński, również dodając: „Stop kłamstwom Tuska”.

🔴 Część 7 „Narodowego czytania konkretów Tuska”. PO zapowiada nowe konkrety programowe. W polityce liczą się jednak czyny, a nie słowa. Zobaczcie, jak im szło realizowanie konkretów z własnego programu – kiedy Tusk ostatni raz był premierem. 👇 #KłamstwaTuska pic.twitter.com/c6z4lytahb — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 8, 2023

Poseł klubu PiS Mariusz Kałużny odczytał natomiast fragment programu Platformy, w którym obiecywano „umożliwienie odbioru paszportów i innych dokumentów osobistych w dowolnym urzędzie Polski lub za poręczeniem pocztowym”. – Szanowni państwo, czy za czasów Donalda Tuska paszporty i dowody osobiste poczta przynosiła wam do domu? – spytał w spocie Kałużny.

„Tak wyglądają oszustwa PiS”

Tymczasem PO stwierdziła w mediach społecznościowych, że „doba może być za krótka, żeby pokazać wszystkie oszustwa PiS, ale spróbujemy”. W pierwszym spocie słyszymy głos lektora: Wydało się. Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki.

– Ich ludzie stworzyli system umożliwiający pośrednikom wystawianie wiz za łapówki po 5000 dolarów od głowy. Zaprosili 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki, więcej niż Francja czy Niemcy. Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kto jeszcze był zamieszany w tę aferę? Straszyli, straszyli, a sami ich wpuścili. Po wyborach sprawdzimy, czy na tym zarobili – dodaje lektor.

W następnym dramatycznym spocie lektor mówi: Obiecywali bezpieczną Polskę, no i wyszło jak zwykle. Pociągi zatrzymywały się w środku pola, a w głośnikach było słychać rosyjski hymn. Chwile grozy przeżyli też uczestnicy pikniku wojskowego. Obok nich spadła linia energetyczna. Musieli szybko uciekać. Na koniec dodaje, iż „o tym, że w Polsce spadały rosyjskie rakiety, to już chyba nikomu nie musimy przypominać”. – Opowiadają, jacy jesteśmy bezpieczni. Tak wyglądają oszustwa PiS – kończy.

Doba może być za krótka, żeby pokazać wszystkie #OszustwaPiS, ale spróbujemy 😉 pic.twitter.com/q4FLbJUFia — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 8, 2023

W kolejnym spocie przypomniano wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego zapowiadającego, iż środki z Krajowego Planu Odbudowy przypłyną do Polski. – Polska miała dostać dostać miliardy z KPO. Polkom i Polakom miało się żyć lepiej i łatwiej, ale jednak premier Morawiecki szybko się rozmyślił – mówi lektor, a następnie słyszymy wypowiedź Morawieckiego o tym, że „KPO to jest 120, 130 miliardów złotych. 20 miliardów złotych rocznie. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą”. – Minęło ponad 800 dni bez pieniędzy z KPO. Władza się tym nie martwi, ma swoje wille, owoce morza i posady w spółkach skarbu państwa, a szczęśliwi czasu nie liczą. Tak wyglądają oszustwa PiS – podsumwuje lektor.

W kolejnym spocie, dotyczącym ochrony zdrowia, lektor mówi: Polacy mieli żyć długo i szczęśliwie. Długo to na pewno czekają w kolejkach do lekarzy. Za rządów PiS czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wydłużył się aż o 1,7 miesiąca. W ubiegłym roku ponad cztery miliony Polaków korzystało z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. To 3,5 razy więcej niż w 2014 roku. Czyżby nie ufali NFZ?

– Nie wspominając już o tym, że w 2022 roku zadłużenie szpitali wzrosło aż o 8 miliardów złotych w stosunku do 2015 roku. Władza ma życie jak z bajki, w międzyczasie zwykli Polacy nie mają jak się skutecznie leczyć. Tak wyglądają oszustwa PiS – podsumowuje.

Następny spot dotyczy kwestii inflacji, a lektor przekonuje, że „PiS=drożyzna”. – Inflacja za rządów PiS drenuje kieszenie Polaków. W związku z drożyzną i wysokimi cenami prawie 70% Polaków było zmuszonych do ograniczenia swoich wydatków. Rząd PiS jest najlepszy… w biciu rekordów inflacji, która wynosiła 18,4%, a obecnie jest to 10,1%, czyli ceny nadal rosną w szokującym tempie. Kiedy Polacy walczą z cenami i każda wyprawa do sklepu przyprawia ich o dreszcze, milionerzy z PiS-u zarabiają coraz więcej. Dla swoich miliony, dla Polaków drożyzna. PiS=drożyzna – dodaje.