Szef chorwackiego MSW alarmuje: Walczymy z nową falą migracji

Chorwacja mierzy się z nową falą nielegalnej imigracji; niezbędne jest podjęcie działań poza Unią Europejską, by skanalizować ruchy migracyjne i objąć je ramami prawnymi i organizacyjnymi – powiedział w piątek chorwacki minister spraw wewnętrznych Davor Bożinović

– Jestem pewien, że Europa w końcu zrozumie to, co my proponujemy już od lat: musimy zbudować regularne i zorganizowane kanały dla przybywających na kontynent imigrantów. To, jak sytuacja wygląda teraz, nie jest dobre ani dla UE, ani dla tych ludzi – zaznaczył Bożinović.

W czwartek chorwacki minister poinformował, że w nocy zatrzymano ok. 600 imigrantów próbujących w sposób nielegalny dostać się do Chorwacji. – To bezprecedensowa liczba – dodał.