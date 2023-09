Szokujące ustalenia! MSZ pod lupą CBA. W tle powiązania z indyjskim koncernem

REKLAMA

Z doniesień „Gazety Wyborczej” wynika, że wejście agentów CBA do Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest powiązane z międzynarodowym śledztwem ws. indyjskiej spółki VFS Global, która pośredniczy w zdobywaniu wiz.

Przypomnijmy, że w zeszły czwartek do MSZ weszło CBA. Agenci przedstawili postanowienie o zabezpieczeniu sprzętu elektronicznego należącego do wiceministra Wawrzyka – który kilka godzin później stracił stanowisko. Oficjalnie powodem dymisji był „brak satysfakcjonującej współpracy”.

„Wyborcza”, powołując się na cytowanego informatora, donosi, że CBA było „zmuszone do działania”. – To nie była ich inicjatywa. Nasi partnerzy z Unii wykazali, że to właśnie na poziomie polskich służb konsularnych dochodzi do nieprawidłowości skutkujących masowym wydawaniem wiz, które umożliwiają dostanie się do strefy Schengen cudzoziemców pochodzących z krajów, gdzie występuje zagrożenie terrorystyczne – dodało źródło gazety.