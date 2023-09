UFO nad Polską. Pentagon opublikował mapę [FOTO]

NA mapie uwzględniono 650 incydentów zgłoszonych przez personel wojskowy w latach 1996-2023.

Mapa nie jest nowa, ale uruchomienia strony ponownie zwróciło na nią uwagę poszukiwaczy UFO z całego świata. Obserwacji dokonano na wysokości od 15 000 do 25 000 stóp

Ciekawostką jest to, że na mapie oznaczone są także miejsca w Europie Środkowo-Wschodniej – w Polsce i na Białorusi.

Pentagon's AARO just dropped a UAP heat map! 🔥

Guess where the biggest UFO activity is? Mesopotamia, home of the mysterious Mosul orb.

Hawaii & Pacific islands has choke sightings. Not surprised. pic.twitter.com/HM0v8FdeIi

— Kali Yuga Buddha (@KaliEpoch) September 1, 2023