Kilka faktów dotyczących fotowoltaiki

W ostatnim czasie ukazała się drukiem obszerna monografia autorstwa mgr inż. Marka Zadrożniaka pt. „Kompendium wiedzy o elektrowniach wiatrowych, słonecznych, węglowych i atomowych”, która demaskuje istne szaleństwa związane z wprowadzaniem w naszym kraju tzw. „zielonego ładu”, co w efekcie musi doprowadzić do totalnego unicestwienia polskiej elektroenergetyki, budowanej przecież z tak wielkim mozołem przez okres kilkudziesięciu lat po drugiej wojnie światowej.

Licząca prawie 600 stron monografia to dzieło wręcz monumentalne. Pojawia się jednak poważna wątpliwość: ile osób to w sumie przeczyta? I kto jest w stanie przeczytać to wszystko ze zrozumieniem? Pytania te są o tyle istotne, że prawdopodobnie co najmniej 95 proc. populacji naszego kraju nie odróżnia prądu od napięcia, a mocy od energii. Natomiast dla co najmniej 99 proc. procent populacji, pojęcia takie jak chociażby pojemność, indukcyjność czy impedancja są całkowicie obce, nie mówiąc już o wartości skutecznej napięcia, reaktancji bądź mocy biernej. Niestety, stosunkowo nieliczny odsetek naszego społeczeństwa posiada jakiekolwiek wykształcenie techniczne i raczej nie ulegnie to istotnej zmianie w najbliższej przyszłości.

Z tego powodu uważam, że warto pokusić się o napisanie swego rodzaju krótkiego podsumowania monografii autorstwa mgr inż. Marka Zadrożniaka, aby dosłownie na kilku stronach w jak najbardziej przystępny sposób unaocznić największe absurdy związane z dziejącym się na naszych oczach szaleństwem i jednocześnie dotrzeć z powyższymi informacjami do nieco szerszego kręgu odbiorców. W dalszych rozważaniach będę koncentrował się tylko i wyłącznie na fotowoltaice, a to głównie z tego powodu, że to właśnie ona w ostatnich latach dość nieoczekiwanie wysunęła się w sposób zdecydowany na pierwsze miejsce, a także dlatego, że w rozważanym przypadku skala wszelkiego rodzaju paradoksów jest zdecydowanie największa.