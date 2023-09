Największa transakcja obronna Izraela w historii. Rząd USA zatwierdził wniosek

REKLAMA

Rząd USA zatwierdził wniosek Izraela o eksport wspólnie opracowanego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3 do Niemiec, co będzie największą w historii transakcją obronną Izraela.

Arrow 3 jest obecnie najbardziej zaawansowanym systemem obrony przeciwrakietowej dalekiego zasięgu, przeznaczonym do przechwytywania pocisków balistycznych, gdy są one jeszcze poza atmosferą ziemską, eliminując pociski i ich głowice nuklearne, biologiczne, chemiczne lub konwencjonalne, bliżej miejsc ich wystrzelenia, z odległości do 2400 kilometrów.



Trwają prace nad opracowaniem jeszcze bardziej zaawansowanego systemu, Arrow 4.