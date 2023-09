Sommer: Jestem przekonany, że tego procesu już nie da się powstrzymać

REKLAMA

U progu (większej) wolności

Gdy Janusz Korwin-Mikke ponad 33 lata temu pisał tekst „U progu wolności”, który znalazł się w pierwszym numerze „Najwyższego CZAS!”-u, miał nadzieję, że wolność się zbliża, jest tuż, tuż za progiem. Niestety, jak się okazało, był nadmiernym optymistą. Bo chwilowo osłabione siły zniewolenia szybko odżyły. I już w połowie lat 90. minionego wieku, zamiast wolnościowej ustawy Wilczka, mieliśmy legislacyjną uwerturę do eurosocjalizmu, która się zakończyła wejściem do tej lewackiej międzynarodówki, jaką jest UE, oraz jazdę po równi pochyłej z powrotem do zielonego tym razem komunizmu.

Jednocześnie przez całe dekady trwały próby budowy wolnościowej prawicy w Polsce. Po jednym epizodzie z pierwszej połowy lat 90. minionego wieku, udało się ją doprowadzić do drobnych sukcesów dopiero kilka lat temu. Od tego czasu jednak wolnościowa prawica rośnie w siłę i zasoby polityczne.

Nie wiem oczywiście, jak się skończą obecne wybory, jednak jestem przekonany, że tego procesu już nie da się powstrzymać. Tak naprawdę jedyne zagrożenie, jakie prawica wolnościowa odczuwa już teraz, to zagrożenie odśrodkowe. Bo, co często przypomina JKM, jego rówieśnik John O’Sullivan, już dekady temu spostrzegł, że każda instytucja, która nie została starannie zaplanowana jako prawicowa i wolnościowa, szybko przeobraża się w organizację lewicową, czego objawy mamy niestety także podczas obecnej kampanii.