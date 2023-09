Straż Graniczna o filmie Holland: Tylko świnie siedzą w kinie

REKLAMA

Straż Graniczna atakuje najnowszy film Agnieszki Holland pod tytułem „Zielona Granica”. Pogranicznicy twierdzą, iż jest to „antypolski, skandaliczny i propagandowy produkt”.

„Tylko świnie siedzą w kinie” – taki tytuł ma oświadczenie opublikowane przez Straż Graniczną. Jest to nawiązanie do hasła, którego w latach 40. używała Armia Krajowa, zainspirowana artykułem, który ukazał się 5 marca 1942 roku w „Biuletynie Informacyjnym”, by walczyć z okupacyjną propagandą.

Pogranicznicy piszą, że „nowe dzieło polskiej reżyserki gloryfikuje patologiczne zjawisko nielegalnej migracji na granicy polsko-białoruskiej, a jednocześnie szkaluje polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, pełniących ofiarną służbę w ochronie tej granicy”.