Usunęli sierp i młot z pomnika. Prokuratura wycofała akt oskarżenia

Prokuratura wycofała z elbląskiego sądu akt oskarżenia ws. dwóch mężczyzn, którzy w proteście przeciw napaści rosyjskiej na Ukrainę usunęli z pomnika symbole sierpa i młota. To jednak nie kończy procesu, ponieważ sąd czeka na stanowisko wojewody warmińsko-mazurskiego – podał Sąd Okręgowy w Elblągu.

W lutym tego roku w Elblągu rozpoczął się proces karny dwóch mężczyzn. Stanęli oni przed sądem za to, że dzień po agresji Rosji na Ukrainę usunęli symbole sierpa i młota z tablicy „upamiętniającej bohaterstwo armii czerwonej”. Prokuratura zarzuciła im uszkodzenie obudowy tablicy, co spowodowało straty w wysokości 600 zł.

Po kilku miesiącach postępowania dowodowego, prokuratura wycofała oskarżenie z sądu. Jak wyjaśnił rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu Tomasz Koronowski, prokuratura cofnęła akt oskarżenia w stosunku do obu oskarżonych. Na rozprawie na początku września nie prowadzono wobec tego postępowania dowodowego. Sąd ograniczył się do odebrania od oskarżonych oświadczeń o wyrażeniu zgody na cofnięcie oskarżenia oraz do zakreślenia pokrzywdzonemu dwutygodniowego terminu na złożenie ewentualnego oświadczenia o przystąpieniu do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy.