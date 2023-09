W oparach absurdu. WHO wprowadza zmiany dotyczące określania płci

REKLAMA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza nową klasyfikację chorób i zaburzeń ICD-11. Znalazły się w niej m.in. zmiany dotyczące płci.

Nowa międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń oficjalnie obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Na jej wdrożenie państwa mają 5 lat. W listopadzie 2023 roku ma zakończyć się tłumaczenie jej na język polski. Mimo to proces wdrażania tego dokumentu już się w naszym kraju rozpoczął.

Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On” bije na alarm. W nowej klasyfikacji znalazły się bowiem daleko idące zmiany.

Wprowadzona została m.in. kategoria „nieszkodliwej pedofilii”. Pedofilię bowiem zastąpiono pojęciem „zaburzenie pedofilne” (kod 6D32). Klasyfikowane jest ono tylko wówczas, gdy takie odczucia przeszkadzają komuś, są stałe i uzewnętrznione w zachowaniu.

Co więcej, w świecie według nowej klasyfikacji chorób i zaburzeń nie ma już męskości i kobiecości w ujęciu biologicznym. Zostały one zastąpione płynnym, subiektywnym pojęciem gender (czyli „odczuciem”) i „płcią przypisaną przy urodzeniu”.

Nie ma już także zaburzeń tożsamości płciowej, tylko „niezgodność płciowa” (HA60, HA61 i HA6Z). Ponadto zostało to umieszone w nowej kategorii (nr 17) „zdrowie seksualne”.

Z listy zaburzeń usunięto również fetyszyzm i sadomasochizm i nazwano „zaburzeniem przymusowego sadyzmu seksualnego”. Ostatecznie usunięto także homoseksualizm, który był do tej pory ujęty w okrojonej już formie – homoseksualizmu egodystonicznego (F66.1). Jest to o tyle istotne, że likwiduje podstawę prawną i medyczną do stosowania psychoterapii.

Nowa klasyfikacja powoduje także uprawomocnienie stosowania subiektywnego kryterium dystresu, czyli dyskomfortu psychicznego, jako podstawy klasyfikacji medycznej lub psychiatrycznej.

Jak podkreśla portal dorzeczy.pl, z korespondencji z resortem zdrowia wynika, że Polska zobowiązana jest do przyjęcia w całości nowej klasyfikacji. Podpisano ją w 2019 roku.