Z Podkarpacia do Senatu. Konfederacja na nich stawia

Lekarz, automatyk, ekonomista i m.in. działacz społeczny – to niektórzy kandydaci Konfederacji w wyborach do Senatu w pięciu okręgach w województwie podkarpackim. Każdy z kandydatów Konfederacji na Podkarpaciu jest politykiem tego regionu, mającym swój program – podkreślił w piątek poseł Grzegorz Braun.

Nazwiska pięciu kandydatów Konfederacji na senatorów w woj. podkarpackim zostały zaprezentowane w piątek na rzeszowskim Rynku.

W okręgu nr 54 obejmujący powiaty: leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski oraz Tarnobrzeg wystartuje Artur Burak. Jest przedsiębiorcą, działaczem społecznym, a z zawodu lekarzem. Obiecuje, że po wygranej będzie zabiegał o zmiany w systemie służby zdrowia. „Długi szpitali dramatycznie rosną, kolejki na wiele usług medycznych są absurdalnie długie” – mówił w piątek Artur Burak.

W okręgu nr 55 obejmującym powiaty: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, kandydatem Konfederacji został Jacek Ćwięka. Z wykształcenia jest teologiem, z zawodu automatykiem. Przekonywał, że zna bolączki i problemy dnia codziennego mieszkańców regionu, a do Senatu idzie z hasłem: tradycyjne wartości, bezpieczna przyszłość.

Senatorem z okręgu nr 56 obejmującego powiaty łańcucki, rzeszowski oraz Rzeszów chce być Krzysztof Mazur, ekonomista i publicysta, który zamierza dążyć do tego, aby Senat RP stał się rzeczywistą izbą wyższą parlamentu. „Widzimy, jak nasze wolności były bardzo ograniczane, jaka była ta 'biegunka legislacyjna’ w Sejmie. Była możliwość, jeśli nie rzeczywistego, to chociaż werbalnego stawania w obronie wolności obywatelskich” – powiedział, dodając, że żaden z obecnych senatorów „nie odważył się takich kroków podejmować”. „Po to idziemy do Senatu, żeby również tę sytuację zmienić” – powiedział Mazur.

Pełnowartościowi kandydaci

Okręg wyborczy nr 57 obejmuje powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński oraz Krosno. Z tego okręgu w Senacie kandydatem Konfederacji jest Janusz Serwiński. „To człowiek z odpowiednimi kompetencjami, z wieloletnim doświadczeniem znany z działalności społecznej, charytatywnej, o tradycjach patriotycznych” – podkreślał w piątek Tomasz Buczak, który sam kandyduje z drugiego miejsca rzeszowskiej listy do Sejmu.

Dariusz Lasek reprezentuje z kolei Konfederację w wyborach do Senatu w okręgu nr 58, czyli powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz Przemyśl. Dariusz Lasek nie był obecny na piątkowej konferencji.

Konfederacja ogłosiła podkarpackich liderów list do Sejmu w połowie lipca. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun otwiera listę okręgu nr 23. Na drugim miejscu jest Buczek, lider Ruchu Narodowego na Podkarpaciu. Na trzecim miejscu – Michał Połuboczek, przedsiębiorca w branży fotowoltaicznej, biznesmen z Warszawy, reprezentujący Nową Nadzieję.

W okręgu nr 22 przemysko-krośnieńskim listę otwiera dr Andrzej Zapałowski – historyk, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, radny Przemyśla, reprezentujący Koronę Polską. Drugie miejsce dostał Adam Berkowicz z Jasła, prywatnie ojciec małopolskiego posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Pierwszą trójkę Konfederacji w okręgu nr 22 zamyka Wiesław Sowiński, radny powiatu bieszczadzkiego, w tegorocznych wyborach parlamentarnych reprezentuje Ruch Narodowy i środowiska kresowe.

„Każdy z tych kandydatów jest kandydatem pełnowartościowym, tzn. politykiem tego regionu, mającym swój program, swoje zainteresowania, swoje doświadczenie życiowe” – zapewnił poseł Konfederacji Grzegorz Braun.