Zmarł wybitny aktor. Od wielu lat związany był z Wrocławiem

W wieku 87 lat zmarł aktor Cezary Kussyk. Od lat 70. XX w. do końca kariery artysta związany był ze sceną Teatru Polskiego we Wrocławiu. Pogrzeb aktora odbędzie się 15 września na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

Informację o śmierci urodzonego w 1936 r. artysty podał na swojej stronie internetowej Teatr Polski we Wrocławiu. „Z olbrzymim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Cezarego Kussyka – wybitnego aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Na zawsze pozostanie w naszych sercach” – napisano.

Cezary Kussyk był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1959). Do zespołu artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu dołączył w roku 1969. Pracował tam nieprzerwanie aż do końca 2006 r. – wynika z biogramu opublikowane na stronie wrocławskiego teatru. Wcześnie Kussyk występował w teatrach w Poznaniu, Szczecinie czy Opolu.