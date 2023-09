Lula zaprasza Putina i obiecuje, że go nie aresztuje

REKLAMA

Władimir Putin nie zostanie aresztowany, jeśli przyjedzie w 2024 roku na szczyt G20 do Rio de Janeiro – zapewnił w niedzielę prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva w wywiadzie dla indyjskiego portalu Firstpost.

Brazylijski przywódca zaznaczył, że Putin zostanie zaproszony na spotkanie formatu G20 w 2024 roku. Dodał, że sam planuje wziąć udział w posiedzeniu grupy BRICS w Rosji, które odbędzie się jeszcze przed rozmowami w Rio.

„Myślę, że Putin może z łatwością jechać do Brazylii. Mogę powiedzieć, że jeśli będę prezydentem Brazylii i przyjedzie do Brazylii, to nie ma możliwości, by został aresztowany” – powiedział Lula. „Należy respektować niezależność Brazylii” – dodał.