Szwajcarska precyzja to mit? Samolot z tego kraju poleciał z pasażerami, ale nie zabrał ich bagaży

Coraz trudniej o stałe zasady, a cały świat powoli parszywieje. Powiedzenie o „szwajcarskiej precyzji” też powoli zdaje się odchodzić do lamusa. Pasażerowie samolotu z tego kraju, po przylocie do hiszpańskiego Bilbao daremnie czekali aż taśmociąg wypluje ich walizki.

Okazało się, że szwajcarski samolot lecący z Zurychu do Bilbao przyleciał do Hiszpanii nie zabierając ani jednej sztuki bagażu rejestrowanego i to świadomie. Rzecz wydarzyła się w sobotę i jak na szwajcarską linię, to prawdziwy skandal.

Rzecznik linii lotniczych Swissair, Kavin Ampalam potwierdził, że samolot obsługiwany przez linię Edelweissr wystartował ze 111 pasażerami na pokładzie, ale bez ich bagażu. Tłumaczył, że „zabrakło personelu naziemnego”.