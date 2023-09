Tyszka: Przedstawiciele „bandy czworga” obiecali Polakom już wszystko [VIDEO]

REKLAMA

Stanisław Tyszka z Nowej Nadziei mówił w studiu Polsat News o różnicach między Konfederacją a „bandą czworga”. Poseł wykpił obietnice wyborcze PiS-u, KO, Lewicy i PSL-u, zauważając, że te partia obiecały Polakom już „wszystko”.

– Wyszli przedstawiciele „bandy czworga” – PiS-u, Platformy, Lewicy, PSL-u z Hołownią – i oni obiecali Polakom wszystko – mówił Stanisław Tyszka w Polsat News.

– To znaczy tak, wychodzi Zandberg i mówi: „20 proc. podwyżki dla budżetówki, dla nauczycieli”. Chwilę później występuje Tusk i mówi: „Nie, ja dam 30 proc.” – powiedział poseł Nowej Nadziei Sławomira Mentzena.

– Kaczyński mówi: „Po 40 latach emerytury stażowe!”. W Polsce jest, przypominam, najniższy wiek przejścia na emeryturę. W tym momencie Kaczyński chce, żeby ludzie na bieda-emeryturę przechodzili jeszcze wcześniej. Tusk za chwilę przebija go i mówi: „Emerytura wolna od podatku!”. Do tego wychodzi Hołownia i mówi: „Ja wam rozdam darmowe elektryczne ciężarówki, akademik za złotówkę, nie będzie biało-czerwonego paska [na świadectwach]” […] Jeszcze Lewica 35-godzinny tydzień pracy – wymienia poseł.

Tyszka stwierdza, że „to są obietnice całkowicie bez pokrycia” i „to jest wszystko robienie Polaków w bambuko”.

– Po wczorajszym dniu zarysowała się bardzo wyraźna różnica między bandą czworga a Konfederacją. To jest zupełnie inna filozofia państwa. Oni mówią w ten sposób: „Będziemy łupić pracujących Polaków. Będziemy zniechęcać Polaków do pracy. Będziemy tu zapraszać miliony kolejnych imigrantów, czy to z Ukrainy, czy z państw Bliskiego Wschodu”. Konfederacja mówi zupełnie inaczej. Konfederacja mówi tak: „My obniżymy i uprościmy podatki. Zostawimy ludziom więcej pieniędzy w kieszeniach, bo my ludzi szanujemy. My chcemy im pozwolić więcej zarabiać” – stwierdził poseł Tyszka.

Jak tu się nie załamać@styszka mówi innym posłom w twarz, że naobiecywali Polakom praktycznie już wszystko co się dało, byle tylko dostać się do koryta, a oni siedzą i udają, że nie rozumieją o czym się do nich mówi albo się z tego śmieją, bo wiedzą, że Polacy się na to nabiorą pic.twitter.com/NfN0H9QTtg — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 10, 2023