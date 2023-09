Bar micwa w synagodze w Oświęcimiu. „Najprawdopodobniej pierwsza (…) po Holokauście”

REKLAMA

W oświęcimskiej synagodze Chewra Lomdej Misznajot odbyła się – najprawdopodobniej pierwsza od czasów Zagłady – bar micwa – dowiedziała się w poniedziałek PAP od Tomasza Kuncewicza, dyrektora fundacji prowadzącej muzeum żydowskie w Oświęcimiu oraz synagogę.

Kuncewicz powiedział, że bar micwa Ethana Simony’ego z Nowego Jorku „odbyła się w czwartek w samym sercu Oświęcimia, gdzie jedyny ocalały żydowski dom modlitwy pozostaje przejmującym świadectwem Zagłady”. – To najprawdopodobniej pierwsza bar micwa, która odbyła się w Oświęcimiu po Holokauście – podkreślił.

Tomasz Kuncewicz zaznaczył, że wydarzenie jest „światłem nadziei w miejscu tragicznej historii”. – Symbolizuje nasze zobowiązanie do pamiętania o przeszłości, jednocześnie celebrując życie i ciągłość żydowskich tradycji. To wydarzenie jest potężnym świadectwem zdolności ludzkiego ducha do zwycięstwa nad ciemnością – wskazał.