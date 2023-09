Beatyfikacja Ulmów. Izrael grzmi i sugeruje Polsce straszne rzeczy

REKLAMA

Izraelskie media twierdzą, że beatyfikacja rodziny Ulmów zostanie wykorzystana politycznie. Przy okazji szerzą stałą już antypolską narrację i zarzucają nam znaczny udział w Holokauście.

„The Times of Israel”, jeden z najbardziej opiniotwórczych ośrodków medialnych w Izraelu, szeroko komentuje beatyfikację rodziny Ulmów.

REKLAMA

Medium to sugeruje niejako, że władza w Polsce mogła dogadać się z Watykanem, by beatyfikacja nastąpiła podczas kampanii wyborczej, by był to „miły dodatek do intensywnej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 15 października”.