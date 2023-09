Bosak: Niezależnie kto będzie w Polsce rządził, to nas niestety nie ominie

REKLAMA

Uważam, że niezależnie kto będzie w Polsce rządził, to nas to niestety nie ominie; ludzie żyją coraz dłużej i mamy coraz większe wydatki np. na zdrowie – ocenił jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak w Polsat News, odnosząc się do kwestii podnoszenia wieku emerytalnego w Polsce.

Bosak odniósł się w poniedziałek w rozmowie z Polsat News do propozycji programowej PiS dotyczącej wprowadzenia tzw. emerytur stażowych.

– Jeżeli to ma być adresowane do wszystkich pracowników, to jesteśmy zdecydowanie przeciwni, bo to jest de facto propozycja dalszego obniżania wieku emerytalnego. Kiedy mamy już w tej chwili jeden z najniższych wieków emerytalnych w całej Unii Europejskiej i mamy dramatycznie złe prognozy ZUS-u, co do tego, ile będzie emerytury – stwierdził Bosak.