Bosak zwycięzcą debaty. „Jesteśmy stopą wstawioną w drzwi domykającego się systemu” [VIDEO]

W niedzielę miała miejsce pierwsza debata, organizowana przez Super Express oraz Polskie Radio 24, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich ogólnokrajowych komitetów. Zwycięzcą okazał się Krzysztof Bosak z Konfederacji.

„Zwycięzcą debaty został Krzysztof Bosak, reprezentant Konfederacji. Konkurentów zostawił w tyle” – czytamy na stronie se.pl. Poseł zdobył 34 procent głosów widzów i słuchaczy debaty, którzy najlepiej ocenili właśnie jego występ.

Odpowiadając na pytanie o „ograniczenia tempa zadłużenia Polski”, Bosak stwierdził, że należy to zrobić, a jego ugrupowanie jako jedyne „mówi o tym od dłuższego czasu”. – Polska zadłuża się w szalonym tempie, niestety jest to zadłużenie na cele konsumpcyjne. Konfederacja jako jedyna nie przyłączyła się do tego socjalnego, populistycznego wyścigu, który PiS i Platforma napędzają na nowe rozdawnictwo, na nowe polityki – podkreślił.

Odpowiadając na pytanie o prywatyzację szpitali oraz spółek skarbu państwa, Bosak powiedział, że spółki strategiczne „powinny pozostać pod kontrolą rządu”, ale „jest masa spółek niestrategicznych, które powinny zostać sprywatyzowane”.

Odpowiadając na pytanie o przyjmowanie imigrantów, Bosak stwierdził, że „w niedużej ilości migracja jest zjawiskiem naturalnym”, przy okazji oceniając, że rząd Mateusza Morawieckiego „otworzył granice najszerzej w historii Polski i najszerzej w Unii Europejskiej”. Jego zdaniem do Polski powinniśmy przyjąć imigrację, która „mogłaby się integrować, asymilować z polskim narodem”.

Odpowiadając na pytanie o waloryzację rent i emerytur w 2024 roku, powiedział, że Konfederacja jest za „normalną waloryzacją o wskaźnik inflacji”. Na pytanie o to, „czy Polska powinna przystąpić do strefy euro”, Bosak odpowiedział stanowczo: „nie”.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, „czy Polska powinna po 15 września podtrzymać zakaz importu zbóż z Ukrainy – nawet za cenę sankcji ze strony Komisji Europejskiej”. Poseł Konfederacji odpowiedział, że „oczywiście należy podtrzymać ten zakaz”, dodając, że „przede wszystkim polskiego rynku nie należało otwierać”.

Pytany o umożliwienie „parom jednopłciowym małżeństwa i adopcję dzieci”, Bosak podkreślił, że „małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”, a także dodał, iż „nie ma powodu by wprowadzać nowe prawa”. Kolejne pytanie dotyczyło „rozwiązań prawnych (…) na rzecz wzmocnienia praw kobiet”. Polityk Konfederacji powiedział, że „prawa kobiet łączą się z prawami mężczyzn”, ale następnie wymienił trzy rzeczy, odpowiadając na absurdalne pytanie.

Pytania wzajemne

W drugiej rundzie politycy mogli zadawać sobie wzajemnie pytania. To do Bosaka skierowała Anna Maria Żukowska z Lewicy, pytając o bicie dzieci, powołując się przy tym na innych przedstawicieli Konfederacji. Poseł ocenił, że to „słaba zaczepka” i powiedział, że „u was też są posłowie, którzy plotą głupoty”.

Sam Bosak zapytał za to reprezentanta partii rządzącej, Radosława Fogla: „Panie pośle, obiecywaliście Polakom obronę suwerenności, obiecywaliście wstawanie z kolan, obiecywaliście silną Polskę w Europie, prowadzicie politykę całkowicie przeciwną. Moje pytanie jest o fakty: po co premier Morawiecki w roku ‘20 jeździł do Brukseli i proponował nakładanie na Polaków i resztę Europejczyków pięciu nowych, ogólnounijnych podatków? Dlaczego premier Morawiecki w ‘20 roku na Radzie Europejskiej zgodził się na destrukcyjny pakiet Fit for 55 i dlaczego wspólnie ze wszystkimi innymi partiami w ‘21 roku przegłosowaliście w Sejmie możliwość spłacania przez Polskę długu, za którego części pieniędzy nie dostaliśmy?”.

W rewanżu Bosak był pytany przez Fogla o kontrowersyjne wypowiedzi Tomasza Stali, „jedynki” Konfederacji w Częstochowie. Poseł Konfederacji stwierdził, że dziwi go, „że poruszane są takie michałki”. – Nie mamy samych politycznych wypowiedzi, ale potrzebujemy ludzi z charakterami, tacy są na listach i rozwalą system, który cementujecie – dodał.

Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi zapytała Bosaka o to, jak Konfederacja zamierza realizować swoje pomysły, skoro nie w koalicji z PiS ani z PO. – Mówiąc o tym, że Konfederacją tworzy alternatywę dla tego chorego układu, opartego na emocjonalnym (…) duopolu PiS-u i Platformy, mówimy: ci panowie powinni iść na emeryturę, potrzebujemy nowych polityków (…) Nie możemy się sprzedać tym starszym panom – odpowiedział poseł.

Drugie swoje pytanie Bosak skierował do Marcina Kierwińskiego z Koalicji Obywatelskiej: „Panie pośle, w całym szeregu głosowań głosujecie razem z PiS-em, wspieracie ich szkodliwe rządy. Kilka przykładów: głosowaliście przeciwko biznesowi rolniczemu w „piątce dla zwierząt”, głosowaliście za ograniczeniem transportu drogowego w ustawie o elektromobilności, głosowaliście za 14. emeryturą, dekoderem plus, 800 plus, specjalnymi kompetencjami dla Niedzielskiego w pierwszej ustawie covidowej, drugiej ustawie covidowej. Co z Was w ogóle za opozycja, skoro Wy we wszystkich antyobywatelskich sprawach głosujecie z PiS-em?”.

Pytania od widzów i słuchaczy

W przedostatniej rundzie politycy losowali pytania od widzów i słuchaczy, a Bosak trafił na pytanie o wspieranie niepełnosprawnych, gdzie wskazał m.in. na likwidację zakazu pracy dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, który pobiera świadczenia. Drugie pytanie, które wylosował, dotyczyło rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, za czym poseł Konfederacji się opowiedział.

Podsumowanie debaty

Bosak jako ostatni podsumował debatę. – Konfederacja to jest nadzieja na inną politykę, niż tą którą już oglądamy (…) My nie jesteśmy produktem marketingowym, my jesteśmy ludźmi z krwi i kości (…) jesteśmy poza tymi układami – powiedział.

Poseł zaznaczał, że partie „bandy czworga” niewiele się między sobą różnią w kluczowych sprawach, „wystarczy popatrzeć na ich głosowania”. – Konfederacja jest najzacieklej zwalczana, najbardziej przemilczana, jest krytykowana od PiS-u po Lewicę. To nie przypadek, jesteśmy stopą wstawioną w drzwi domykającego się systemu – podkreślił Bosak.